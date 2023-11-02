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13:11, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Пранкер Вован анонсировал разговор с еще одним премьер-министром

Пранкер Вован: на следующей неделе будет разговор с еще одним премьер-министром
Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов. Кадр: Алёна, блин! / YouTube

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) назвал неожиданной эмоциональную реакцию итальянцев на разговор с главой итальянского правительства Джорджи Мелони. Он также сообщил «Ленте.ру», что на следующей неделе ожидается пранк с премьер-министром еще одной страны.

«На самом деле, конечно, мы не ожидали такого буйства от итальянцев, — сказал Вован. — Часто западные СМИ игнорируют пранки над своими политиками, даже крупными, а здесь вся Италия следила. Мы вчера даже дали два интервью крупнейшим итальянским медиа. Приятно конечно, что есть не только цензурированные СМИ, что не везде еще включили культуру отмены, а с радостью общаются с русскими, узнают, как они это сделали».

Он также назвал удивительным то, что аудиторию больше заинтересовал именно аудио- а не видеопранк, где видны эмоции и выражение лица собеседника.

«На следующей неделе тоже будет премьер-министр в продолжении этой темы. Одной страны, которая считает себя европейской», — добавил пранкер.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Алексей Столяров).

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      Варвара Кошечкина
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