Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 2 ноября 2023Мир

В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

Бывший премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Фото: Juan Medina / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом политик заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Конте, было «неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом».

Политик отметил, что его смутило содержание разговора. «Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — сказал он.

Конте добавил, что главы правительства Италии продолжает поставлять ВСУ оружие, и при этом считает переговоры единственным решением украинского конфликта.

В октябре российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса, представившись одним из африканских политиков. В разговоре с ними испанский политик оценил вероятность снятия санкций с России ради возобновления зерновой сделки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде

      Женщину признали виновной в организации секс-вечеринок для малолетнего сына

      Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

      Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

      В США предложили поставлять России предназначенное для ВСУ оружие

      В России предложили ограничить продажи одного вида мороженого

      В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

      В Рязани застрелили начальника службы судебных приставов

      Российская девушка-боец ММА Янькова оценила возможный отъезд из страны

      Названо число жертв от ударов Израиля по лагерю беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости