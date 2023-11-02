В Италии назвали провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

Бывший премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонный разговор нынешней главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Об этом политик заявил в видеоролике, опубликованном в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Конте, было «неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом».

Политик отметил, что его смутило содержание разговора. «Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте», — сказал он.

Конте добавил, что главы правительства Италии продолжает поставлять ВСУ оружие, и при этом считает переговоры единственным решением украинского конфликта.

В октябре российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса, представившись одним из африканских политиков. В разговоре с ними испанский политик оценил вероятность снятия санкций с России ради возобновления зерновой сделки.