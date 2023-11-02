Правнук Сталина отреагировал на продажу дачи вождя

Правнук Сталина надеется, что покупатели его дачи воспользуются брендом вождя

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обрадовался продаже усадьбы «Липки-Алексеевское», которую в прошлом его прадед использовал как дачу. О реакции родственника вождя сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на его пресс-атташе Вадима Горжанкина.

Правнук революционера считает, что было бы гораздо хуже, если бы Сталина забыли. «Сам факт, что эту усадьбу купили, он связывает с тем, что здесь роль сыграл сам бренд его прадеда Сталина. Ему это приятно. Он надеется, что люди, купившие эту усадьбу, воспользуются брендом, не переделают ее в что-то другое, а сохранят ее главное преимущество по сравнению с другими — имя Сталина, концепт Сталина», — заявил Горжанкин.

Бенсаад также отметил, что сумма, которую новые собственники заплатили за объект, достаточно значительная. Он выразил надежду, что покупатели подойдут к проекту ответственно и превратят усадьбу в музей или санаторий в определенной стилистике. Правнук вождя планирует следить за дальнейшей судьбой недвижимости.

О продаже дачи Сталина на аукционе стало известно 2 октября. Объект приобрело краснодарское ООО «Консалтинг и право», потратив 403,5 миллиона рублей.