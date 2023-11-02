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03:55, 2 ноября 2023Мир

В Британии цинично объяснили большое число погибших в Газе детей

Economist: в секторе Газа погибло много детей из-за политики ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Высокую долю детей среди погибших в результате обострения конфликта в Газе можно объяснить политикой ХАМАС по поощрению рождаемости. Об этом написали обозреватели издания Economist.

«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию», — выразили мнение журналисты.

По словам авторов статьи, около половины населения Газы моложе 20 лет, что выше, чем «в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд».

Журнал, ссылаясь на Минздрав Палестины, написал, что с 7 по 24 октября были убиты 2900 детей, что составляет 40 процентов от общего числа погибших палестинцев.

По мнению обозревателей, такой высокий показатель детской смертности объясняется «демографическими особенностями» региона и политикой ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», — указано в материале.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини рассказал, что около 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети.

По его словам, за три недели с начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло почти 3,2 тысячи детей. Представитель ООН отметил, что мирное население оказалось в ловушке войны, к которой оно не имеет отношения, люди чувствуют, что весь мир приравнивает их к радикальному движению ХАМАС.

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      Марина Совина
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