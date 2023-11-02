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12:18, 2 ноября 2023Бывший СССР

Песков указал на продолжение психоза Киева

Песков: Киев демонстрирует свою сущность, запрещая на Украине русский балет

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продолжением абсолютного психоза Киева попытки украинских властей запретить русскую культуру, в том числе балет. Его цитирует ТАСС.

«Это продолжение абсолютного такого психоза», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения о запрете исполнения русского балета в республике.

По его словам, киевские власти продолжают демонстрировать свою сущность. Песков также назвал абсурдом и глупостью игнорирование культуры, которая неразрывно связана с Украиной.

Ранее сообщалось, что русский балет стал новым идеологическим врагом на Украине, его исполнение запрещают в стране, считая «мягкой силой» России. При этом как отмечалось, украинские коллективы отправляются за границу, чтобы гастролировать с русскими произведениями.

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