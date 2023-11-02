В России нашли нового идеологического врага Украины

Yle: на Украине запрещают русский балет, считая его «мягкой силой» Москвы

Русский балет стал новым идеологическим врагом на Украине, его исполнение запрещают в стране, считая «мягкой силой» Москвы. При этом украинские коллективы бегут за границу, чтобы гастролировать с русскими произведениями, рассказал финский Yle.

С началом спецоперации Минкультуры Украины призвало бойкотировать любые проявления русской культуры, несмотря на то, что с ней так или иначе взаимодействовали самые яркие отечественные звезды.

«Прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич исполняла главную партию в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро" сотни раз. Движения уже в мышечной памяти, но больше она этого делать не может», — приводится пример в статье.

При этом танцовщица согласна с позицией властей. «У нас говорят: сначала приходит балет, а потом — танки», — заявила Зварич журналистам.

Коллективы, называющие себя украинскими, вынуждены бежать за границу, чтобы иметь возможность выступать с русскими балетными произведениями и «оставаться в форме, иметь возможность репетировать и поддерживать свои профессиональные навыки», указано в материале.

«Исполнение украинскими балетными труппами "Лебединого озера", которое является гордостью России и главным балетом страны, — ничто иное, как информационная война», — высказалась директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси.

Ранее сообщалось, что в Киевской области из библиотек изъяли более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг. Это было сделано в рамках замещения украиноязычной литературой, которое, как отмечают эксперты, будет небыстрым.