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18:31, 2 ноября 2023Среда обитания

Путин засекретил недвижимость в собственности государства

В ЕГРН перестанут вносить сведения о находящихся в госсобственности зданиях

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, отменяющие необходимость внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных о владельцах режимных объектов недвижимости. Новые правила связаны с тем, что данная информация является гостайной.

С этого момента в ЕГРН перестанут включать данные о находящихся в госсобственности зданиях, помещениях и машино-местах, недостроенных объектах, предприятиях как имущественных комплексах. Соответствующие изменения внесены в ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Данный федеральный закон Госдума приняла 17 октября 2023 года, а 25 октября его одобрил Совет Федерации.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за незаконную передачу сведений из ЕГРН. Для граждан их размер варьируется от 15 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц составляет 50 тысяч, а для юрлиц — от 350 до 400 тысяч рублей. Указ распространяется и на создание специальных сайтов с такими сведениями. В последнее время подобные ресурсы распространились, тогда как большая часть публикуемой на них информации, по данным Совфеда, неверна.

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      Лилиана Набиуллина
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