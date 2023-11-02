Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

Путин подписал закон, отменяющий информирование генсека СЕ о военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет норму об обязательстве России информировать генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении военного положения в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующая обязанность закреплялась ранее в законах о военном и чрезвычайном положениях. Помимо того, в них была установлена норма, согласно которой Москве необходимо было уведомлять о введении в стране данных положения генерального секретаря ООН. Действие нормы об уведомлении генсека ООН по новому закону остается в силе.

В сопроводительных материалах к проекту указывается, что закон необходимо было принять из-за прекращения членства России в СЕ. Закон вступает в силу со дня опубликования.

В связи с прекращением членства в СЕ 19 октября Владимир Путин также подписал закон о денонсации Россией рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств. В Совфеде отметили, что это не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств, так как в российском законодательстве существуют нормы, которые их закрепляют.