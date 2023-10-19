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14:20, 19 октября 2023Россия

Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции СЕ о защите нацменьшинств
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — сказано в документе.

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    Варвара Родикова
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