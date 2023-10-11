Совфед одобрил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Совет Федерации одобрил денонсацию конвенции о защите национальных меньшинств

Совет Федерации одобрил денонсацию Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Российские сенаторы поддержали прекращение действия международного договора на пленарном заседании в среду, 11 октября, единогласно. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента.

В комитете Совфеда по международным делам пояснили, выход России из данной конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав нацменьшиств, поскольку в российском законодательстве существуют нормы, которые их закрепляют.

Конвенция о защите нацменьшинств была открыта для подписания 1 февраля 1995 года, Россия подписала ее в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицировала два года спустя — в 1998 году. Документ стал первым юридически обязывающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств вообще.

10 октября Госдума России денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Документ был принят сразу в трех чтениях.

Ранее проект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, в Госдуму внес президент России Владимир Путин.