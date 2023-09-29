Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств

Путин внес в Думу проект о денонсации Конвенции о защите национальных меньшинств

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект, предлагающий денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — следует из документа.

Конвенция о защите нацменьшинств была подписана 1 февраля 1995 года. Она стала первым юридически обязывающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств вообще. Из стран-членов Совета Европы документ не подписан Францией, Монако, Андоррой и Турцией; подписан, но не ратифицирован, Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом.