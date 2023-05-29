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12:02, 29 мая 2023Мир

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в законе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации ДОВСЕ. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. Позднее проект закона внесли на рассмотрение в Госдуму.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.

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    Никита Абрамов
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