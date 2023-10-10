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13:43, 10 октября 2023Россия

Госдума денонсировала конвенцию о защите нацменьшинств

Госдума денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Государственная дума России денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Об этом сообщается на официальной странице внесенного в нижнюю палату парламента законопроекта. Документ был принят сразу в трех чтениях.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за ограничения полномочий России в Совете Европы, страна лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать на международном уровне «случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

Конвенция о защите нацменьшинств была открыта для подписания 1 февраля 1995 года, Россия подписала ее 28 февраля 1996 года и ратифицировала два года спустя — в 1998 году. Документ стал первым юридически обязывающим инструментом, посвященным защите прав меньшинств вообще.

Ранее Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что выход России из ДОВСЕ позволит Москве нарастить выпуск вооружения и военной техники.

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    Марк Леонов
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