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13:16, 2 ноября 2023Бывший СССР

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о нарушениях дорожного движения

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об обоюдном признании и исполнении решений по делам о правонарушениях в области дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

Это соглашение заключили 8 сентября 2022 года в городе Чолпан-Ата в Киргизии для укрепления сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения. Оно предполагает взаимодействие уполномоченных подразделений министерств внутренних дел России и Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления важно укреплять связи двух стран. Также он призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне и бороться с попытками фальсификации.

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      Алевтина Запольская
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