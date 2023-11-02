Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о нарушениях дорожного движения

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об обоюдном признании и исполнении решений по делам о правонарушениях в области дорожного движения. Об этом пишет ТАСС.

Это соглашение заключили 8 сентября 2022 года в городе Чолпан-Ата в Киргизии для укрепления сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения. Оно предполагает взаимодействие уполномоченных подразделений министерств внутренних дел России и Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления важно укреплять связи двух стран. Также он призвал сохранить правду о Великой Отечественной войне и бороться с попытками фальсификации.