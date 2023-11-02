Раскрыты детали покушения на начальника службы судебных приставов Рязани

Киллер трижды выстрелил в главу службы судебных приставов во время покушения

Киллер подкараулил начальника службы судебных приставов Рязани у его дома. Подробности покушения в четверг, 2 ноября, в своем Тelegram-канале сообщает издание Shot.

По данным издания, 35-летний Сергей Калужский возвращался с работы с пакетами продуктов в руках. Злоумышленник произвел по цели три выстрела — в голову, грудь и в живот, после чего сбежал с места преступления. Медикам не удалось спасти жизнь Калужского.

Мужчина проживал с женой и двумя детьми, в день нападения в стране отмечался день судебных приставов. Сотрудники правоохранительных органов связывают покушение с профессиональной деятельностью Калужского, который занимался взысканием административных штрафов.

После покушения на жизнь начальника службы судебных приставов, в Рязани возбудили уголовное дело.

