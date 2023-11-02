Американская разведка оценила готовность Ирана вступить в конфликт с Израилем

CNN: разведка США считает, что Иран не хочет полномасштабной войны с Израилем

Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на военные действия Израиля в секторе Газа, при этом не вступая в полномасштабный конфликт с еврейским государством или США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Чиновник, знакомый с отчетами разведки США, отметил, что Иран понимает возможные разрушительные последствия в случае прямого столкновения с Израилем или Соединенными Штатами. По его словам, на фоне обострения ситуации в секторе Газа США разместили в регионе значительное количество своих военных, а израильские солдаты приготовились в случае необходимости нанести удары на всех направлениях, что позволило Тегерану объявить о действиях по защите палестинцев, не допустив полномасштабного военного конфликта.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по окружению города Газа. Отмечается, что израильские военные атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции, а также пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.