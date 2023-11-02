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17:20, 2 ноября 2023Ценности

Регину Тодоренко смутил наряд для съемок в фильме

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Телеведущую и блогершу Регину Тодоренко смутил ее наряд для съемок в фильме. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость отметила, что получила роль в кино. При этом ей прислали костюм, в котором она должна будет предстать перед камерой. Так, звезда продемонстрировала на снимке серебристое боди и розовые сапоги-чулки.

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«Я в шоке. (...) Съемка завтра. То есть за сегодня я должна сделать свою попу упругой, а талию тонкой. Как? Кто-нибудь знает рецепт?» — заявила автор поста.

В октябре Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. 33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой. Она надела бикини, которое состояло из черного топа без косточек и трусов с заниженной талией с зеленым принтом.

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      Карина Черных
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