Регину Тодоренко смутил наряд для съемок в фильме

Телеведущую и блогершу Регину Тодоренко смутил ее наряд для съемок в фильме. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость отметила, что получила роль в кино. При этом ей прислали костюм, в котором она должна будет предстать перед камерой. Так, звезда продемонстрировала на снимке серебристое боди и розовые сапоги-чулки.

«Я в шоке. (...) Съемка завтра. То есть за сегодня я должна сделать свою попу упругой, а талию тонкой. Как? Кто-нибудь знает рецепт?» — заявила автор поста.

В октябре Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах. 33-летняя инфлюэнсерша снялась на пляже с подругами, станцевав перед камерой. Она надела бикини, которое состояло из черного топа без косточек и трусов с заниженной талией с зеленым принтом.