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10:33, 2 ноября 2023Моя страна

Ревущего оленя сняли на видео в российском зоопарке

В зоопарке Липецка сняли на видео алтайского марала Клайда в период гона

В зоопарке Липецка сняли на видео оленя, издающего необычные звуки. Соответствующим видеороликом российское учреждение поделилось в Telegram.

На кадрах запечатлено, как животное протяжно ревет, задирая вверх голову.

Уточняется, что таким образом алтайский марал Клайд подзывает самку, так как в настоящее время, с сентября по ноябрь, у оленей идет период гона, или спаривания. Самцы нередко дерутся между собой и по итогам боев устанавливают первенство.

Ранее северный олень Вихрь из Керженского заповедника в Нижегородской области подрался с молодыми соснами. В заповеднике отметили, что трехлетнее животное не прекращало тренировки и по ночам.

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      Варвара Кошечкина
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