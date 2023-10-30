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18:21, 30 октября 2023Моя страна

В Керженском заповеднике олень попрактиковался в бою с соснами и попал на видео

Олень Вихрь из Керженского заповедника подрался с соснами

Северный олень Вихрь из Керженского заповедника в Нижегородской области подрался с молодыми соснами и попал на видео. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

На кадрах видно, как Вихрь отважно нападает на низкие тонкие сосны, невзирая на гибкость стволов. В заповеднике отметили, что трехлетний олень не прекращал тренировки и по ночам.

«Надеемся, полученные навыки помогут ему в следующем году стать мужем и отцом», — добавили представители заповедника.

Ранее на Сахалине спасли оленя, попавшего в ловушку. Инспекторы рыбоохраны возвращались с выездного обследования реки Лангры и заметили оленя, который запутался в проводах и не мог самостоятельно выбраться. Животное долго не хотело подпускать людей, но его удалось обездвижить и освободить.

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      Сергей Истомин
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