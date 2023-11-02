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12:30, 2 ноября 2023Культура

Робби Уильямс не спал 6 дней подряд во время борьбы с наркозависимостью

Робби Уильямс резал вены и не спал 6 дней во время борьбы с наркозависимостью

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Британский поп-певец Робби Уильямс рассказал о том, что резал себе вены, а также не спал по шесть дней подряд во время борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнитель признался, что страдал от психических расстройств, а также осудил тех, кто находит в ментальных проблемах что-либо романтическое: «Нет ничего сексуального в том, чтобы взять нож и порезать себе вены, как это сделал я. Нам нужно быть осторожными в том, что мы говорим и как мы это говорим».

Он добавил, что продолжал употреблять запрещенные вещества и алкоголь в больших дозах, несмотря на то, что его рвало «черной желчью». По словам Уильяма, он был уверен, что обладает суперсилой, а потому может сохранить себе жизнь при любом количестве употребляемых наркотиков.

Артист также признался, что однажды не спал 144 часа подряд. «Я не спал шесть дней. Я был с кем-то, кто заключал сделки с дилерами, это был шестидневный запой, все прошло очень быстро», — рассказал музыкант.

Ранее исполнитель Робби Уильямс сообщил, что похудел вдвое на лекарстве для диабетиков.

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      Анастасия Астахова
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