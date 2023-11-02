России и союзникам предложили заключить пакт о ненападении

Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, предложили заключать пакт о ненападении. С такой инициативой выступил советник верховного лидера Ирана (страна-наблюдатель в ШОС) генерал-майор Рахим Сафави, передает РИА Новости.

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — заявил советник аятолла Али Хаменеи.

В 2019 году Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что исламская республика «хочет выстроить сбалансированные отношения со всеми прибрежными государствами Персидского залива». Дипломат также подчеркнул, что Иран готов «защитить себя против любой агрессии, экономической или военной».