Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 2 ноября 2023Мир

России и союзникам предложили заключить пакт о ненападении

Советник Хаменеи предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, предложили заключать пакт о ненападении. С такой инициативой выступил советник верховного лидера Ирана (страна-наблюдатель в ШОС) генерал-майор Рахим Сафави, передает РИА Новости.

«Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», — заявил советник аятолла Али Хаменеи.

В 2019 году Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что исламская республика «хочет выстроить сбалансированные отношения со всеми прибрежными государствами Персидского залива». Дипломат также подчеркнул, что Иран готов «защитить себя против любой агрессии, экономической или военной».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости