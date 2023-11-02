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14:23, 2 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об экстремальной зиме

Синоптик Вильфанд: зимой Россию ждут экстремальные перепады температур

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Этой зимой россиян ждут экстремальные перепады температур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

При этом в целом зима ожидается теплой. «Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что в Москве часто будут наблюдаться чередования периодов оттепели и морозов до 15-20 градусов.

Ранее россияне назвали города, в которых лучше всего проводить зиму. В лидерах списка оказались Сочи, Краснодар и города Кавказских Минеральных Вод. Москва оказалась только на пятом месте, а Санкт-Петербург занял девятую позицию. Больше чем для половины респондентов основным критерием при выборе стал теплый климат.

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      Александра Качан
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