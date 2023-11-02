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10:26, 2 ноября 2023Россия

Мужчина попал в реанимацию после обстрела ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: в Шебекино мужчина попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Шебекино из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — его поместили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть пострадавший — после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков,

По его данным, противник выпустил по Шебекино четыре снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В результате удара ВСУ разрушения зафиксировали на территории двух предприятий, также повреждены два легковых авто.

В Шебекинском городском округе за сутки также сбили беспилотник самолетного типа системой противовоздушной обороны (ПВО) в районе поселка Батрацкая Дача. Помимо этого, по селу Новая Таволжанка выпустили пять танковых снарядов.

Днем ранее, 1 ноября, Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино из артиллерии пострадала женщина — ее доставили в больницу с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа, но от госпитализации она отказалась.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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