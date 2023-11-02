Россиянин расправился с помощницей депутата областной думы из-за алкоголя

Сосед по даче убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы

Сосед по дачному участку расправился с помощницей депутата Воронежской областной думы с помощью топора и надругался над ней. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 74-летнюю женщину обнаружили на пороге ее дома в селе Новая Чигла Таловского района Воронежской области. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 33-летний сосед чиновницы по дачному участку. Во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов мужчина признался, что накануне пришел к потерпевшей за алкоголем. Когда женщина отказала ему, он ударил ее обухом топора по голове и, пока она лежала без сознания, надругался.

Жертва ушла из жизни на месте, не приходя в сознание. Ранее задержанный уже был судим за кражу и умышленное повреждение чужого имущества, уточняет SHOT.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на собрание жильцов дома, которые на протяжении более трех лет пытаются сменить управляющую компанию, пришли мужчины с топором.