Мужчины с топором потребовали признать работу УК удовлетворительной

Mash: в Красноярске на собрание жильцов дома о смене УК пришли мужчины с топором

В Красноярске на собрание жильцов дома, которые на протяжении более трех лет пытаются сменить управляющую компанию (УК), пришли мужчины с топором. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

По словам одной из жительниц дома по адресу 60 лет образования СССР, представители управляющей компании «ЖСК» не проводили никаких собраний — вместо этого они только приносили протоколы, поэтому многие собственники не знали их лично. Однако на последнее собрание, рассказала она, сотрудники УК пришли с «телохранителем», причем один из присутствующих был с топором. Мужчины требовали признать работу организации удовлетворительной, однако жильцы высказали им претензии относительно ее работы.

Когда один из жильцов спросил у незнакомцев, кто они такие, и начался конфликт, его ударили по голове. «Вот этот вот огромный телохранитель дал этому жителю нашему по голове. Причем дал он ему очень даже хорошо, потому что при том, что даже обстановка на собрании была такая накаленная, ну, жители громко разговаривали, кто-то пытался кого-то перекричать, вопросы там задавали, народу было прилично, и все услышали вот этот хлопок», — поделилась одна из собственниц. Пострадавшему пришлось вызвать скорую помощь.

Собеседница Telegram-канала призналась, что жильцы испугались человека с топором и почувствовали себя в опасности по причине того, что им могут нанести увечья из-за активных действий, направленных на смену УК. «Ну, все равно пойдем до конца, и мы не собираемся отступать», — подытожила она.

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