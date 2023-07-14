Россиянка с арбалетом пообещала прострелить ноги приехавшим менять лифт рабочим

В Воронеже женщина с арбалетом запретила заходить в подъезд приехавшим менять лифт рабочим

Вооруженная арбалетом жительница многоэтажного дома на улице Лизюкова в Воронеже запретила заходить в подъезд рабочим, приехавшим менять лифты. Она заблокировала вход и пообещала прострелить ноги сопротивляющимся, передает Telegram-канал SHOT.

Россиянка по имени Наталья утверждает, что управляющая компания препятствует созданию товарищества собственников жилья (ТСЖ) и заставляет проживающих в здании менять лифты за собственные деньги. Женщина отказалась впускать коммунальщиков до проверки правоохранительных органов.

«Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», — заявила Наталья. После этого женщина вышла во двор с оружием.

Ранее сотрудница московской управляющей компании прочла молитву «Отче наш» в ответ на просьбу жильцов устранить аварию. Собственница квартиры нуждалась в помощи с ликвидацией потопа, из-за которого оказались залита ее квартира и жилье соседей. Сотрудница УК продолжала читать молитву даже после того, как женщина покинула офис.