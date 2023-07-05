Сотрудница УК прочла «Отче наш» в ответ на просьбу устранить аварию

Сотрудница УК в Москве прочла «Отче наш» в ответ на просьбу жильцов устранить аварию

Сотрудница московской управляющей компании (УК) прочла молитву «Отче наш» в ответ на просьбу жильцов устранить аварию. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в районе Некрасовка на юге-востоке столицы, в офисе управляющей компании «Мастер ЖКХ», куда пришли недовольные жильцы. Одна из собственниц квартир нуждалась в помощи с ликвидацией потопа, из-за которого оказалась залита не только она, но и ее соседи, а другая хотела получить реестр собственников, необходимый для голосования о смене компании. Жителей домов на улице Покровской не устраивала работа «Мастера ЖКХ» — ее сотрудники не реагировали на заявки об авариях и плохо убирали в подъездах.

В результате женщине, намеревавшейся получить сведения для смены УК, в документе отказали. В ответ на просьбу другой собственницы решить проблему с заливом квартир сотрудница организации стала зачитывать «Отче наш».

«В психушку, что ли, я попала?» — отреагировала на работницу УК москвичка. Сотрудница управляющей компании продолжала читать молитву даже после того, как женщина покинула офис. По словам владелицы квартиры, пришедшей за реестром собственников, завязавшийся конфликт между жильцами и работницей «Мастера ЖКХ» дошел до рукоприкладства со стороны последней.

В апреле стало известно, что управляющая компания захватила элитный жилой комплекс в центре Москвы и ограничила жильцам доступ в бытовые помещения. В день инцидента несколько мужчин в форме охранников вошли в здание, закрыли все бытовые помещения и мешали доступу к ним жильцов, а также избили настоящего охранника ЖК.