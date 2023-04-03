УК ограничила жильцам элитного дома в центре Москвы доступ в бытовые помещения

В московском ЖК «Пресненский вал, 21» УК ограничила жильцам доступ в бытовые помещения

Управляющая компания (УК) захватила элитный жилой комплекс в центре Москвы и ограничила жильцам доступ в бытовые помещения. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, в жилом комплексе «Пресненский Вал, 21». В тот день несколько мужчин в форме охранников вошли в здание, закрыли все бытовые помещения и мешали доступу к ним жильцов. Кроме того, они избили охранника, который препятствовал их действиям, в результате чего того госпитализировали. По мнению собственников, мужчин прислали из управляющей компании для того, чтобы они убедили жильцов вернуться к сотрудничеству с управляющей компанией от застройщика «ПИК-Комфорт». Еще в 2020 году владельцы квартир сделали выбор в пользу УК Пресненского района, однако девелопера это не устроило. Впоследствии ПИК обращался в суд, но проиграл его.

«Они против нашего имущества борются. Захватывают наше имущество», — рассказала одна из жительниц элитного дома, снявшая компанию неизвестных мужчин на видео. Недовольные жильцы вызвали полицию, сотрудникам которой удалось вывести мужчин из здания, и написали несколько заявлений на них, однако конфликт до сих пор не улажен.

В феврале стало известно о том, что в Петербурге мужчина отсудил у управляющей компании несколько тысяч рублей за растаявшие пельмени. В тот день петербуржец Виктор Карпатенков вернулся домой и увидел, что в его квартире отключили свет. Пострадавший обратился в управляющую компанию «Жилкомсервис № 1 Выборгского района», где ему ответили, что электричество отсутствует из-за задолженности, которая накопилась за много месяцев неуплаты, однако задолженностей у мужчины не было.