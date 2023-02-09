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19:33, 9 февраля 2023Среда обитания

Петербуржец отсудил деньги за растаявшие пельмени у УК

Петербуржец отсудил у управляющей компании тысячи рублей за растаявшие пельмени

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге мужчина отсудил у управляющей компании (УК) несколько тысяч рублей за растаявшие пельмени. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Инцидент произошел 9 августа 2022 года. В тот день петербуржец Виктор Карпатенков вернулся домой и увидел, что в его квартире отключили свет. В результате этого у мужчины разморозился холодильник, и испортились все находившиеся в нем продукты. Кроме того, уплотнительная резинка морозильной камеры сломалась, и ее пришлось менять.

Пострадавший обратился в управляющую компанию «Жилкомсервис №1 Выборгского района», где ему ответили, что электричество отсутствует из-за задолженности, которая накопилась за много месяцев неуплаты. Карпатенков удивился, так как был уверен в том, что должником он не был. В качестве подтверждения этому он предоставил жилищно-коммунальной службе соответствующие квитанции.

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После того, как Карпатенков подтвердил отсутствие у него задолженностей, представитель УК признал, что свет был отключен по ошибке и направил в его квартиру электрика. Петербуржец при этом решил обратиться в суд. Он потребовал возместить ему убытки в 10 тысяч рублей, расходы в 63 тысячи рублей, штраф, а также 50 тысяч рублей за моральный ущерб. Мужчина добавил, что его соседки смогут подтвердить информацию о том, сколько и каких продуктов ему пришлось выбросить из-за намеренно отключенного электричества.

В результате суд принял решение выплатить Карпатенкову 20 тысяч рублей, потраченные на судебные расходы, штраф в 3,5 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред — его размер определили в семь тысяч рублей.

В декабре россиянам рассказали, что они могут отсудить деньги у управляющей компании за причинение вреда здоровью в случае получения травмы от падения на льду во дворе. По словам адвоката Виктории Лезниковой, сумма компенсации будет зависеть от тяжести травмы.

Полина Кислицына
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