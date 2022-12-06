Россиянам рассказали о возможности получить деньги за падение на льду во дворе

Адвокат Лезникова: можно отсудить у коммунальщиков деньги за падение на льду во дворе

Россияне, которые получили травмы от падения на льду во дворе, могут отсудить деньги у управляющей компании за причинение вреда здоровью. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости юристы.

«Сумма зависит от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно, как правило, отсудить от 20 тысяч до 100 тысяч рублей и более», — заявила адвокат Виктория Лезникова. Специалистка добавила, что в сумму входят затраты на лекарства и медицинские услуги.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова отметила, что если из-за травмы пострадавший оказался на больничном и временно утратил заработок, то суд также взыщет соответствующую сумму с коммунальщиков. Кроме того, ответчик будет должен возместить судебные издержки и в большинстве случаев компенсировать моральный ущерб.

При получении травмы на скользкой дороге юристы советуют сразу вызывать скорую помощь, а затем в медучреждении попросить справку о повреждениях. Также необходимо оформить больничный лист и получить на работе справку о размере заработка при утрате трудоспособности. После нужно собрать чеки, договоры и другие документы, которые подтверждают расходы на лекарства и средства реабилитации (корсеты, трость, костыли и прочие).

«Для оформления претензии нужно точно узнать, на чьем балансе находится дом. Это можно сделать по квитанциям на оплату коммунальных услуг, где будет видно название организации. Кроме того, эти данные можно найти на информационных щитах. Если понадобится более подробная информация, она будет содержаться в кадастровом паспорте дома, который должен храниться у руководства жилищно-строительного кооператива или товарищества собственников жилья, либо у управляющей компании многоквартирного дома», — объяснила Лезникова.

Отправить претензию к управляющей компании адвокаты советуют по почте заказным письмом с уведомлением или вручить лично секретарю УК с присвоением ей входящего номера. Если документ оставили без ответа или отказали возместить ущерб, нужно подать иск в суд.

Лезникова уточнила, что часто управляющей компании невыгодно доводить дело до суда из-за возможного штрафа от контролирующих органов. «Если собрать все доказательства причиненного вреда здоровью при падении, затраты на лечение и медикаменты и приобщить их все к иску, то в 99 процентах случаев суд будет на стороне истца», — уверена эксперт.

Ранее житель Тюмени отсудил у коммунальщиков 700 тысяч рублей из-за тяжелой травмы, которую получила его дочь, поскользнувшаяся на крыльце. Инцидент произошел в январе 2022 года. 13-летняя девочка упала и сломала два грудных позвонка.