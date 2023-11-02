Россиянин разместил комментарий с оправданием терроризма и попал под статью

В Москве задержали мужчину по подозрению в публичном оправдании терроризма

В Южном округе Москвы полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание террористической деятельности через интернет») УК РФ. По месту его жительства проведен обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый разместил в публичном канале мессенджера Telegram комментарий с оправданием терроризма под публикацией с преступлением.

1 ноября стало известно о задержании петербургского неонациста Андрея Разина, известного как Чибис, за распространение фотографий со свастикой.