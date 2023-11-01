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11:31, 1 ноября 2023Силовые структуры

Неонациста Чибиса задержали за распространение фотографий со свастикой

Неонацист Чибис из Петербурга задержан за распространение фото со свастикой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Петербургского неонациста Андрея Разина, известного как Чибис, задержали за распространение фотографий со свастикой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника издания, причиной задержания стал снимок, сделанный на спортивной площадке и опубликованный в соцсетях. На нем в области груди Разина видна татуировка в виде свастики. Отмечается, что весной задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Ранее суд в Сочи арестовал на 15 суток отдыхающего из Оренбургской области за демонстрацию татуировки с нацистской символикой около бассейна санатория «Тихий Дон».

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