Неонациста Чибиса задержали за распространение фотографий со свастикой

Неонацист Чибис из Петербурга задержан за распространение фото со свастикой

Петербургского неонациста Андрея Разина, известного как Чибис, задержали за распространение фотографий со свастикой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника издания, причиной задержания стал снимок, сделанный на спортивной площадке и опубликованный в соцсетях. На нем в области груди Разина видна татуировка в виде свастики. Отмечается, что весной задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Ранее суд в Сочи арестовал на 15 суток отдыхающего из Оренбургской области за демонстрацию татуировки с нацистской символикой около бассейна санатория «Тихий Дон».