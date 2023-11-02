Россиянин с ножом ворвался в «Пятерочку», угрожал посетителям и попал на видео

Shot: в ХМАО мужчина с ножом ворвался в супермаркет и угрожал посетителям

В Ханты-Мансийском автономно округе (ХМАО) мужчина с ножом ворвался в продуктовый супермаркет «Пятерочка» и угрожал посетителям. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как мужчина сидит на полу в отделе с алкогольными напитками и громко кричит. К нему подходят сотрудники ДПС и пытаются скрутить. В это же время в ситуацию вмешивается покупатель с порезом на руке, который ему, вероятно, нанес мужчина.

По сведениям Shot, дебошир был под наркотическими веществами. После атаки он сел на пол и стал издавать громкие звуки.

Позже россиянина задержали работники Госавтоинспекции, которые были неподалеку от места случившегося. Агрессор доставили в полицейский участок, с ними сейчас разбираются следователи. О состоянии посетителя, которого успел полоснуть мужчина, Shot не сообщил.

До этого житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю в магазине «Пятерочка» за отказ купить ему пакет.