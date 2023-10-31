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10:48, 31 октября 2023Россия

Россиянин отгрыз ухо покупателю в «Пятерочке»

Житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю в магазине за отказ купить ему пакет

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю в магазине «Пятерочка» за отказ купить ему пакет. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным издания, россиянин вечером решил посетить продуктовый. У кассы он попросил совершенно незнакомого мужчину оплатить ему пакет — тот отказался.

Внезапно попрошайка обматерил покупателя и предложил продолжить беседу на улице. Словесный конфликт быстро перерос в мордобой. Новороссиец прижал покупателя к стене, откусил тому левое ухо и скрылся.

Нападавшего уже отыскали, суд отправил его в колонию на три года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка.

Пострадавшую россиянку доставили в больницу, но восстановить ухо ей не смогли. Кроме того, медики зафиксировали у женщины ушиб в области скулы.

Ее супруг после случившегося сам отправился в полицию и сдался.

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      Анна Щербакова
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