Россиянин отгрыз ухо покупателю в «Пятерочке»

Житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю в магазине за отказ купить ему пакет

Житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю в магазине «Пятерочка» за отказ купить ему пакет. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным издания, россиянин вечером решил посетить продуктовый. У кассы он попросил совершенно незнакомого мужчину оплатить ему пакет — тот отказался.

Внезапно попрошайка обматерил покупателя и предложил продолжить беседу на улице. Словесный конфликт быстро перерос в мордобой. Новороссиец прижал покупателя к стене, откусил тому левое ухо и скрылся.

Нападавшего уже отыскали, суд отправил его в колонию на три года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка.

Пострадавшую россиянку доставили в больницу, но восстановить ухо ей не смогли. Кроме того, медики зафиксировали у женщины ушиб в области скулы.

Ее супруг после случившегося сам отправился в полицию и сдался.