В Петербурге муж откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина откусил жене ухо во время ссоры на глазах у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, мужчина, который во время ссоры напал на супругу, — уроженец Калининградской области. Конфликт между семейной парой произошел в квартире на Пулковском шоссе вечером. Утром пострадавшая россиянка побежала за помощью к соседям, которые впоследствии вызвали скорую.

Пострадавшую доставили в больницу, но восстановить ухо ей не смогли. Помимо этой травмы, у женщины зафиксировали ушиб в области скулы. После случившегося муж сам вызвал полицию и поехал в отдел.

Ранее в Пензе мужчина столкнул 17-летнюю девушку с лестницы во время ссоры. Когда он понял, что она не дышит, решил сбежать. Девушка при падении с лестницы ударилась головой о бетонный пол и получила несовместимые с жизнью травмы.