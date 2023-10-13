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09:57, 13 октября 2023Россия

Россиянин столкнул с лестницы 17-летнюю девушку во время ссоры и сбежал

Shot: в Пензе мужчина столкнул 17-летнюю девушку во время ссоры и сбежал

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Пензе мужчина столкнул 17-летнюю девушку с лестницы во время ссоры. Когда он понял, что она не дышит, решил сбежать, пишет Telegram-канал Shot.

Девушка, которой через неделю должно было исполниться 18 лет, училась в Пензенском колледже современных технологий переработки бизнеса и жила в общежитии в одной комнате вместе с молодым человеком. В день, когда все случилось, пара поссорилось из-за бытовых вопросов.

Девушка при падении с лестницы ударилась головой о бетонный пол и получила несовместимые с жизнью травмы. Правоохранители одним из первых допросили молодого человека, он признался в содеянном.

Россиянина задержали, следователи возбудили уголовное дело. Его уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде.

Ранее в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа пьяный 35-летний мужчина выстрелил во время семейной ссоры в полуторагодовалого сына. В тяжелом состоянии мальчика доставили в районную больницу. Его отца задержали следователи.

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    Анастасия Шейкина
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