Россиянина арестовали за госизмену

В Москве арестовали россиянина Рылова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов за государственную измену, следует из карточки суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются из-за грифа секретности. Обвиненному мужчине грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в ряде уголовных преступлений, сроком на два месяца.