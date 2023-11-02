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19:50, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за госизмену

В Москве арестовали россиянина Рылова по делу о госизмене

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов за государственную измену, следует из карточки суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, подробности дела не сообщаются из-за грифа секретности. Обвиненному мужчине грозит до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в ряде уголовных преступлений, сроком на два месяца.

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      Илона Палей
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