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18:26, 2 ноября 2023Силовые структуры

Подполковника ГУР Украины Кириловца заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал подполковника ГУР Украины Максима Кириловца

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подполковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максима Кириловца, который обвиняется в ряде уголовных преступлений, сроком на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта, организации террористического сообщества и участии в нем, контрабанде, а также незаконном пересечении государственной границы. Кириловец объявлен в международный розыск, уточняет ТАСС.

В декабре 2021 года сотрудники ФСБ задержали украинца, готовившего теракт в России по указанию ГУР Украины. Во время допроса он признался, что его завербовал сотрудник группы оперативного отдела Спецрезерва подполковник Максим Кириловец.

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      Олеся Мицкевич
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