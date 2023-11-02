Россиянка на УАЗе застряла в ледяной воде посреди реки и попала на видео

Жительница Красноярского края застряла на УАЗе в ледяной воде посреди реки

Жительница Красноярского края застряла на УАЗе в ледяной воде посреди реки, вызволять ее приехали спасатели. Произошедшее попало на видео, кадры публикует RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 ноября. На реке Урюп в Шарыповском районе российского региона застрял автомобиль УАЗ, в котором находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии.

Как внедорожник оказался в воде, неизвестно.

В феврале в Саратове автомобиль «Нива» с двумя мужчинами провалился под лед реки Волги.