Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 12 февраля 2023Россия

Внедорожник «Нива» с двумя мужчинами провалился под лед Волги

В Саратове «Нива» с двумя мужчинами провалилась под лед Волги, водолазы ищут тело

Фото: Telegram-канал «Юрий Юрин»

В Саратове автомобиль «Нива» провалился под лед реки Волги. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает руководитель управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его данным, ночью 11 февраля в службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что в Гагаринском районе в селе Усть-Курдюм внедорожник провалился под лед. Известно, что в машине находилось двое мужчин. Один смог выбраться, его госпитализировали.

Сейчас водолазы ищут тело погибшего.

Ранее стало известно, что в США подросток вытащил пожилого мужчину и его собаку из провалившейся под лед машины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Путин оценил героизм морпехов в зоне СВО
Внедорожник «Нива» с двумя мужчинами провалился под лед Волги
В Башкирии напали на семью начальника Управления госэкспертизы
Москвичам рассказали о погоде на День всех влюбленных
На Украине заявили о нехватке трансформаторов стоимостью 10 миллионов долларов
Валиева сравнила Загитову и Медведеву
СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина с лидерами партий парламента
В российском регионе задержали мужчину за поджог военкомата
Минобороны отчиталось о 17 сбитых украинских беспилотниках
Жилой барак загорелся в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.