Внедорожник «Нива» с двумя мужчинами провалился под лед Волги

В Саратове «Нива» с двумя мужчинами провалилась под лед Волги, водолазы ищут тело

В Саратове автомобиль «Нива» провалился под лед реки Волги. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает руководитель управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его данным, ночью 11 февраля в службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что в Гагаринском районе в селе Усть-Курдюм внедорожник провалился под лед. Известно, что в машине находилось двое мужчин. Один смог выбраться, его госпитализировали.

Сейчас водолазы ищут тело погибшего.

Ранее стало известно, что в США подросток вытащил пожилого мужчину и его собаку из провалившейся под лед машины.