Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:00, 10 февраля 2023Из жизни

Подросток спас пожилого мужчину и его собаку из ледяного озера

В США подросток вытащил пожилого мужчину и его собаку из провалившейся под лед машины

Фото: Dickinson County Sheriff's Office

В США житель штата Айова, 17-летний Джо Сэлмон, спас 83-летнего Томаса Ли и его собаку по кличке Купер из ледяного озера. Об этом сообщает Des Moines Register.

Сэлмон рыбачил на восточном озере Окободжи вместе с матерью и наблюдал за гонками на снегоходах поблизости, когда увидел падающий в воду автомобиль. Подросток сразу позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся, а затем без колебаний бросился в водоем. В этот момент четверо мужчин, находящихся неподалеку, также поспешили на помощь.

Подросток доплыл до провалившейся под лед машины и забрался на капот. Он не смог открыть двери автомобиля, а все окна были закрыты. Тогда один из мужчин дал Сэлмону нож. Подростку удалось разбить им заднее стекло и вытащить из машины собаку. К тому времени уровень воды поднялся до пояса Ли. Пожилой мужчина несколько раз зацепился за центральную консоль автомобиля, прежде чем ему удалось выбраться.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Мужчины вместе с подростком вытащили Ли на берег и передали его прибывшей бригаде скорой помощи. Пенсионер и его собака не пострадали. Парамедики также осмотрели Сэлмона — он отделался незначительными порезами. После этого подросток переоделся в сухую одежду, которую ему подарили сотрудники местного магазина, и продолжил рыбалку. Отмечается, что в тот день он поймал двух рыб.

Ли поблагодарил спасителей и сотрудников магазина, которые позаботились о Купере и обогрели его. «Я счастлив, что с ним и с его собакой все в порядке. Это было просто безумием. Я никогда не делал ничего подобного», — признался Сэлмон.

Ранее сообщалось, что в Индии 38-летний водитель автобуса спас жизни двух девочек, вытащив их из пруда. Убедившись, что девочки живы и им больше ничего не угрожает, мужчина сел в автобус в мокрой одежде и продолжил движение по маршруту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Минобороны Словакии выступило за поставки истребителей Украине
В ООН подчеркнули важность экспорта российских удобрений
Стало известно о желании Абрамовича купить бразильский клуб
Байден запросит у Конгресса рекордный оборонный бюджет
Глава Andurand Capital заявил о проигрыше России в энергетической войне
Денис Пушилин встретился с журналистами в Москве
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу
Установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских солдат
Ценам на нефть предсказали рост до 140 долларов за баррель
Подросток спас пожилого мужчину и его собаку из ледяного озера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.