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10:17, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка во время пьянки ударила сожителя ножом и попала под статью

В Удмуртии осудят женщину, которая зарезала сожителя из ревности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Балезино (Удмуртия) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которая во время пьянки ударила сожителя ножом в грудную клетку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Ее дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 31 августа обвиняемая и ее 31-летний сожитель целый день выпивали. Вечером между ними случился конфликт на почве ревности, во время которого женщина ударила сожителя ножом в грудную клетку. Своими действиями она лишила мужчину жизни.

Ранее в Магаданской области 24-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за лишение жизни девушки и умышленное уничтожение чужого имущества.

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      Варвара Митина
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