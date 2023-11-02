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08:29, 2 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

В Башкирии женщина ударила ножом любовника из-за вылитого супа и получила срок

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Республике Башкортостан к четырем годам колонии приговорили 62-летнюю россиянку, лишившую любовника жизни. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, отношения с мужчиной складывались для пенсионерки не просто — любовник постоянно приходил в гости в состоянии алкогольного опьянения, издевался над ее братом-инвалидом, ругался. Последней каплей стал разбитый гостем телевизор и вылитый в раковину только что сваренный женщиной суп. Разъяренная россиянка схватила нож и вонзила его в живот обидчику.

Прибывшим медикам спасти жизнь раненного мужчины не удалось.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 20-летняя девушка напала на своего 20-летнего сожителя с ножом. До этого пара поссорилась из-за грязной посуды.

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      Владимир Седов
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