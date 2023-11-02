Россиянки добрались до зоны СВО ради встречи с мужьями и описали их состояние

Жены участвующих в СВО россиян рассказали, что испытали шок от встречи с мужьями

Многие жены участников спецоперации (СВО) на Украине решают самостоятельно отправиться в населенные пункты, находящиеся неподалеку от зоны боевых действий, чтобы повидаться со своими супругами. Как рассказали «Ленте.ру» россиянки, проделавшие такой путь, для этого они преодолевают тысячи километров и снимают жилье за большие деньги. Они также признались, что их мужья часто выглядят уставшими и подавленными, кому-то из них, вероятно, потребуется психологическая реабилитация после возвращения к мирной жизни, а больше всего военные скучают по своей старой работе, семье и домашней еде.

Как рассказали «Ленте.ру» несколько россиянок, попасть в прифронтовую зону можно практически без проблем и бюрократических сложностей, однако сама дорога часто оказывается серьезным испытанием. Так, одна из собеседниц «Ленты.ру» Татьяна рассказала, что расстояние от родного города до места встречи с мужем составляет около 1200 километров, и этот путь она преодолевает одна на автомобиле.

«Около 250 километров я ехала по ДНР и ЛНР, там дорога была плохая на тот момент. Ямы были по колено, разбита вся», — вспоминает о своей первой поездке в прифронтовую зону Татьяна. По ее словам, однажды ей пришлось подвозить мужа обратно почти к самым позициям, и они оказались рядом с зоной обстрела.

Муж ехал за рулем, я видела, как все сверкало, но муж меня успокаивал Татьяна жена военнослужащего по контракту

Во время встречи с мужьями россиянки часто поражались усталости супругов и замечали, что те сильно изменились с момента их последней встречи. «От встречи с мужем эмоции, конечно, через край. Рыдали оба, когда назад надо было, — сообщила «Ленте.ру» супруга мобилизованного россиянина Ольга. — Муж устал очень. Когда созванивались, это по голосу чувствовалось. Да и все они там устали».

Еще одна собеседница вспоминает, что первые два из пяти дней увольнения ее супруг проспал и никак не мог прийти в себя.

Ему очень нужна психологическая помощь. Он видел, что стало с его товарищами, собирал части тел своими руками. Понятно, что он уже не будет прежним Елена жена военнослужащего

Другая россиянка рассказала, что ее находящийся в зоне СВО сын ничего не рассказывает о своем участии в военных действиях, но «стал тенью от себя прежнего», а не видевшая год супруга жена мобилизованного рассказала об остекленевших глазах мужа.

Изменился очень, стал другим: глаза стеклянные, холодные. Так хочется растопить его. Просто сидела рядом, обнимала, слушала Елена жена военнослужащего

Что жены мобилизованных увидели в зоне СВО?

Поездка в зону СВО накладывает отпечаток и на самих россиянок. Собеседниц «Ленты.ру» поразило, что в зоне боевых действий до сих пор живут люди, хотя пребывание там становится для мирных жителей разновидностью русской рулетки.

«Там меня очень поразили взрывы, днем и ночью было слышно. Повсюду разбитые дома, заборы, как решето. От увиденного я была в шоке! Как там находились люди, как они все переносили и как жили?» — сказала собеседница «Ленты.ру» Екатерина.

Несмотря на все перечисленное, семейные свидания поднимают дух и военнослужащим, и их женам. Чтобы подарить военным ощущение уюта, россиянки стараются привезти им домашней еды или готовят на месте.

Сделала ему оливье и селедку под шубой... Знаете, была какая-то иллюзия, причем осознаваемая, что мы живем обычной, мирной жизнью, как обычная семья Ольга жена военнослужащего

Ранее психолог и медиатор Екатерина Елгаева рассказала «Ленте.ру», что проблема посттравматического стрессового расстройства у вернувшихся из зоны СВО военных будет массовой, и психологическая помощь с большой долей вероятности потребуется не только ветеранам, но и членам их семей.