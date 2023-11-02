Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:37, 2 ноября 2023Россия

Россиянки добрались до зоны СВО ради встречи с мужьями и описали их состояние

Жены участвующих в СВО россиян рассказали, что испытали шок от встречи с мужьями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Многие жены участников спецоперации (СВО) на Украине решают самостоятельно отправиться в населенные пункты, находящиеся неподалеку от зоны боевых действий, чтобы повидаться со своими супругами. Как рассказали «Ленте.ру» россиянки, проделавшие такой путь, для этого они преодолевают тысячи километров и снимают жилье за большие деньги. Они также признались, что их мужья часто выглядят уставшими и подавленными, кому-то из них, вероятно, потребуется психологическая реабилитация после возвращения к мирной жизни, а больше всего военные скучают по своей старой работе, семье и домашней еде.

Как рассказали «Ленте.ру» несколько россиянок, попасть в прифронтовую зону можно практически без проблем и бюрократических сложностей, однако сама дорога часто оказывается серьезным испытанием. Так, одна из собеседниц «Ленты.ру» Татьяна рассказала, что расстояние от родного города до места встречи с мужем составляет около 1200 километров, и этот путь она преодолевает одна на автомобиле.

«Около 250 километров я ехала по ДНР и ЛНР, там дорога была плохая на тот момент. Ямы были по колено, разбита вся», — вспоминает о своей первой поездке в прифронтовую зону Татьяна. По ее словам, однажды ей пришлось подвозить мужа обратно почти к самым позициям, и они оказались рядом с зоной обстрела.

Муж ехал за рулем, я видела, как все сверкало, но муж меня успокаивал

Татьянажена военнослужащего по контракту

Во время встречи с мужьями россиянки часто поражались усталости супругов и замечали, что те сильно изменились с момента их последней встречи. «От встречи с мужем эмоции, конечно, через край. Рыдали оба, когда назад надо было, — сообщила «Ленте.ру» супруга мобилизованного россиянина Ольга. — Муж устал очень. Когда созванивались, это по голосу чувствовалось. Да и все они там устали».

Еще одна собеседница вспоминает, что первые два из пяти дней увольнения ее супруг проспал и никак не мог прийти в себя.

Ему очень нужна психологическая помощь. Он видел, что стало с его товарищами, собирал части тел своими руками. Понятно, что он уже не будет прежним

Еленажена военнослужащего

Другая россиянка рассказала, что ее находящийся в зоне СВО сын ничего не рассказывает о своем участии в военных действиях, но «стал тенью от себя прежнего», а не видевшая год супруга жена мобилизованного рассказала об остекленевших глазах мужа.

Изменился очень, стал другим: глаза стеклянные, холодные. Так хочется растопить его. Просто сидела рядом, обнимала, слушала

Еленажена военнослужащего

Что жены мобилизованных увидели в зоне СВО?

Поездка в зону СВО накладывает отпечаток и на самих россиянок. Собеседниц «Ленты.ру» поразило, что в зоне боевых действий до сих пор живут люди, хотя пребывание там становится для мирных жителей разновидностью русской рулетки.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

«Там меня очень поразили взрывы, днем и ночью было слышно. Повсюду разбитые дома, заборы, как решето. От увиденного я была в шоке! Как там находились люди, как они все переносили и как жили?» — сказала собеседница «Ленты.ру» Екатерина.

Несмотря на все перечисленное, семейные свидания поднимают дух и военнослужащим, и их женам. Чтобы подарить военным ощущение уюта, россиянки стараются привезти им домашней еды или готовят на месте.

Сделала ему оливье и селедку под шубой... Знаете, была какая-то иллюзия, причем осознаваемая, что мы живем обычной, мирной жизнью, как обычная семья

Ольгажена военнослужащего

Ранее психолог и медиатор Екатерина Елгаева рассказала «Ленте.ру», что проблема посттравматического стрессового расстройства у вернувшихся из зоны СВО военных будет массовой, и психологическая помощь с большой долей вероятности потребуется не только ветеранам, но и членам их семей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

      Германия потратила 4,2 миллиарда евро на военную помощь Украине с начала СВО

      Главнокомандующий ВСУ похвалил ВВС России

      Россиянки добрались до зоны СВО ради встречи с мужьями и описали их состояние

      В ВСУ пожаловались на ограниченные возможности подготовки резервов

      Гигантские газовые планеты оказались «агентами хаоса»

      Тренер назвала лучшие упражнения для развития координации

      В США арестовали нескольких россиян

      Миллиардер из России стал нищим. Владелец империи игрушек утверждает, что превратился в «овощ» и потерял все из-за жены

      Глава Дагестана ответил на призыв Нурмагомедова простить участников беспорядков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости