Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

Экс-премьер Италии Конте назвал провалом разговор Мелони с Вованом и Лексусом

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте оценил разговор главы итальянского правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) как «провал планетарного масштаба».

Политик заявил о разочаровании из-за того, «что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать таким вопиющим способом».

Еще более неприемлемо было обнаружить, что наша премьер говорит о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях абсолютно противоположных тем, которые она использовала на днях в парламенте Джузеппе Конте бывший премьер-министр Италии

Экс-премьера смутила позиция нынешнего итальянского лидера. Он отметил, что правительство Италии продолжает поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, при этом Мелони считает переговоры единственным способом решения украинского конфликта.

Джорджа Мелони Фото: Juan Medina / Reuters

Премьер-министр Италии заявила Вовану и Лексусу, что Запад устал от Украины

Российские пранкеры разыграли Мелони и обсудили с ней украинский конфликт, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками.

Во время разговора политик призналась, что западные страны устали от Украины, а контрнаступление ВСУ принципиально ничего не изменило.

Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право Джорджа Мелони премьер-министр Италии

По словам Мелони, у нее есть «некоторые соображения» о выходе из украинского кризиса. Однако она ждет подходящего момента, чтобы представить свои идеи.

Украинские военные на учениях в Черниговской области, 13 октября 2023 года Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офис премьера Италии нашел ответственного за звонок пранкеров из России

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, через несколько часов после обнародования аудиозаписи ответственность за произошедшее была возложена на дипломатический офис, которым руководит Франческо Тало, советник премьер-министра.

Офис дипломатического советника председателя Совета министров сожалеет, что был введен в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони Правительство Италии

В офисе премьера также рассказали, что разговор произошел 18 сентября в контексте обязательства «укрепить отношения с африканскими лидерами», с которыми Мелони провела встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН через несколько дней после звонка.