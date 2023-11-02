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20:39, 2 ноября 2023Силовые структуры

Российские турфирмы похитили 90 миллионов рублей из бюджета на кешбэк с поездок

В Петербурге ФСБ выявила хищение 90 млн руб. на программе туристического кешбэка

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность руководителей туристических фирм и их соучастников, похитивших из бюджета на стимулирование туристических поездок более 90 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники для создания видимости участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» оплачивали путевки, после чего получали кешбэк от 20 до 40 процентов и отказывались от поездки с возвратом полной стоимости тура. Всего за период с 30 августа 2020 по 13 сентября 2022 года они похитили денежные средства, выделенные в рамках нацпроекта, на сумму более 90 миллионов рублей.

В отношении соучастников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. При обысках по их местам жительства были изъяты драгоценности и автомобили, вероятно приобретенные на похищенные деньги.

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