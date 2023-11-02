Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:13, 2 ноября 2023Среда обитания

Сентябрь в России оказался аномальным

Сентябрь 2023 года был самым жарким за весь период метеонаблюдений

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводят «Известия».

«Сентябрь был самым не просто теплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно», — констатировал он. Еще эксперт добавил, что, согласно прогнозам, уже к концу этого столетия летом судоходство по Северному Ледовитому океану может быть свободным.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 2 ноября достигла плюс 13,3 градуса и побила рекорд 1942 года. Погодный рекорд в столице фиксируют вторые сутки подряд. При этом, 1 ноября в столице было самым теплым в истории — температура воздуха достигла отметки в плюс 13,2 градуса и побила рекорд 1934 года.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Потепление Мирового океана ускорилось

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Молдавия перестанет платить взносы в СНГ

      Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на большой экран

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости