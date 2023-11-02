Сентябрь в России оказался аномальным

Сентябрь 2023 года был самым жарким за весь период метеонаблюдений

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводят «Известия».

«Сентябрь был самым не просто теплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно», — констатировал он. Еще эксперт добавил, что, согласно прогнозам, уже к концу этого столетия летом судоходство по Северному Ледовитому океану может быть свободным.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве 2 ноября достигла плюс 13,3 градуса и побила рекорд 1942 года. Погодный рекорд в столице фиксируют вторые сутки подряд. При этом, 1 ноября в столице было самым теплым в истории — температура воздуха достигла отметки в плюс 13,2 градуса и побила рекорд 1934 года.