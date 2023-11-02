Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:11, 2 ноября 2023Культура

Скарлетт Йоханссон решила судиться с ИИ-приложением

Variety: актриса Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с ИИ

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с искусственным интеллектом (ИИ), которое использовало ее образ и голос в рекламных целях. Об этом пишет Variety.

Сгенерированная ИИ Йоханссон появилась в 22-секундной рекламе приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, опубликованной в соцсети X (бывшая Twitter). Представители актрисы подтвердили изданию, что звезда «Мстителей» при этом не является лицом приложения и не давала разрешения на рекламу.

Ранее Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в секретном продюсерском проекте для Marvel. Отмечалось, что новый проект не будет связан с персонажем Йоханссон Наташей Романофф (Черная вдова).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости