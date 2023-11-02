Скарлетт Йоханссон решила судиться с ИИ-приложением

Variety: актриса Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с ИИ

Американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон решила подать в суд на приложение с искусственным интеллектом (ИИ), которое использовало ее образ и голос в рекламных целях. Об этом пишет Variety.

Сгенерированная ИИ Йоханссон появилась в 22-секундной рекламе приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, опубликованной в соцсети X (бывшая Twitter). Представители актрисы подтвердили изданию, что звезда «Мстителей» при этом не является лицом приложения и не давала разрешения на рекламу.

Ранее Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в секретном продюсерском проекте для Marvel. Отмечалось, что новый проект не будет связан с персонажем Йоханссон Наташей Романофф (Черная вдова).