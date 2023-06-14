Скарлетт Йоханссон рассказала об участии в секретном проекте для Marvel

Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в секретном продюсерском проекте для Marvel

Американская актриса и звезда франшизы «Мстители» Скарлетт Йоханссон подтвердила свое участие в секретном продюсерском проекте для Marvel. Об этом она рассказала порталу Comicbook.

Отмечается, что новый проект не будет связан с персонажем Йоханссон Наташей Романофф (Черная вдова). Актриса сообщила, что он все еще находится в разработке, однако процесс был приостановлен ​​из-за продолжающейся забастовки Гильдии сценаристов США. «Он все еще в работе, да. Процесс был запущен, но в настоящее время он на паузе, потому что прямо сейчас все в таком состоянии», — сказала она.

В апреле Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы. «Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — заявила актриса.