Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:08, 23 апреля 2023Культура

Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы

Актриса Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы в фильмах Marvel
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы в фильмах Marvel. Об этом она рассказала на подкасте The Goop.

«Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — сказала она.

В июле 2021 года Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение вступить в ЧВК «Вагнер»
Тренер назвал пять лучших упражнений в фитнес-зале для похудения
На Земле зафиксирована мощная магнитная буря
Психиатр предупредил об опасности употребления энергетика за рулем
Северное сияние в Петербурге попало на видео
В Британии предрекли прекращение помощи Украине со стороны Запада
В Москве и Подмосковье зафиксировали северное сияние
В Кении обнаружили 47 тел последователей религиозного культа
Украину уличили в разборе на запчасти переданных ей Польшей и Словакией МиГ-29
Боррель раскритиковал заявления посла Китая о Крыме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.