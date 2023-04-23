Актриса Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы в фильмах Marvel

Американская актриса Скарлетт Йоханссон опровергла возможное возвращение к роли Черной вдовы в фильмах Marvel. Об этом она рассказала на подкасте The Goop.

«Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — сказала она.

В июле 2021 года Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск «Черной вдовы» на Disney+ с премиум-подпиской «значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства» помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.